ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतने वाली लद्दाख की छुरपी चीज क्यों है खास? जानिए इसकी विशेषताएं

छुरपी लद्दाख की एक खास और अनोखी चीज है। यह एक प्रकार की नरम चीज होती है, जिसे विशेष रूप से याक के दूध से तैयार किया जाता है। यह स्वाद में हल्की खट्टी और मलाईदार होती है। छुरपी चीज को ब्राजील में कुछ दिन पहले स्वर्ण पदक दिया गया था। अब यह चीज भारत के साथ-साथ दुनियाभर में नाम कमा रही है। आइए आज हम आपको इसकी खासियत और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।

#1 छुरपी चीज बनाने की रेसिपी छुरपी चीज बनाने के लिए सबसे पहले याक के दूध को उबालते हैं, फिर इसे ठंडा करके उसमें नींबू का रस मिलाते हैं। इस मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ताकि दूध फट जाए और पनीर अलग हो जाए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से निचोड़कर पानी निकाल दिया जाता है और इसे धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह नरम चीज तैयार हो जाती है।

#2 छुरपी चीज का स्वाद और उपयोग छुरपी चीज का स्वाद हल्का खट्टा और मलाईदार होता है, जो इसे अन्य प्रकार की चीज से अलग बनाता है। इसे चाय में डालकर भी खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसके अलावा इसे नाश्ते के रूप में भी खाया जा सकता है। छुरपी को कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूप, करी और पराठे आदि। यह खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है।

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#3 सेहत के लिए फायदे छुरपी चीज स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई सेहत से जुड़े फायदे भी देती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। छुरपी का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है, जिससे यह पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है।

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