जम्मू की शान है यहां की पारंपरिक कलाड़ी चीज, स्वाद ऐसा कि भूल पाना होगा नामुमकिन

जम्मू की कलाड़ी चीज एक प्रसिद्ध और पारंपरिक चीज है, जो अपने अनोखे स्वाद और गाढ़ी बनावट के लिए काफी मशहूर है। यह चीज मुख्य रूप से गाय, भैंस या बकरी के दूध से बनती है। इसे 'जम्मू की मोजरेला' चीज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी बनावट इसके जैसी होती है। इस लेख में हम आपको कलाड़ी चीज के बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर बना सकें और इसके फायदे जान सकें।

#1 कलाड़ी चीज बनाने की रेसिपी कलाड़ी चीज बनाने के लिए ताजा दूध का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिससे दूध फट जाता है। इसके बाद छेने को छानकर पानी निकाल दिया जाता है और इसे ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद छेने को हाथों से मसलकर गोल-गोल आकार दिया जाता है। इन गोलों को फिर से हाथों से दबाकर चपटा किया जाता है और इन्हें तेल में तलकर परोसा जाता है।

#2 कलाड़ी चीज का स्वाद कलाड़ी चीज का स्वाद बहुत ही खास होता है। इसका स्वाद मसालेदार और तीखा होता है, जो इसे अन्य प्रकार की चीज से अलग बनाता है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर नमक, मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जीरा, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च आदि।

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#3 सेहत के लिए फायदेमंद कलाड़ी चीज न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा यह शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होती है, जिससे शरीर तरोताजा महसूस करता है। इसलिए, इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

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#4 कैसे खाई जाती है कलाड़ी चीज? कलाड़ी चीज को आमतौर पर स्नैक्स या शुरुआत के खाने के रूप में परोसा जाता है। इसे गर्मा-गर्म तले हुए पराठे या पूड़ी के साथ खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे सलाद या चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। आप चाहें तो इसे अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। जम्मू में मिलने वाला कलाड़ी कुलचा इससे बनने वाला सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है।