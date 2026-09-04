आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में जानकारी

क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

लेखन सयाली 05:56 pm Sep 04, 202605:56 pm

क्या है खबर?

आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक प्रकार की फिटनेस तकनीक है, जिसमें मांसपेशियों को तनाव में लाए बिना उन्हें मजबूत किया जाता है। इस प्रकार की एक्सरसाइज में आपको किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती है और यह घर पर ही आसानी से की जा सकती है। आइए आज हम आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और इसे ठीक तरीके से कर सकें।