क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक प्रकार की फिटनेस तकनीक है, जिसमें मांसपेशियों को तनाव में लाए बिना उन्हें मजबूत किया जाता है। इस प्रकार की एक्सरसाइज में आपको किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती है और यह घर पर ही आसानी से की जा सकती है। आइए आज हम आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और इसे ठीक तरीके से कर सकें।
फायदे
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के फायदे
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। इससे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और शरीर की स्थिरता में सुधार होता है।
इसके अलावा यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है और इससे शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है।
यह वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है। साथ ही इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
अभ्यास
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं?
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती है। आप इसे अपने शरीर के वजन का उपयोग करके भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको कुछ सरल तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि दीवार पर पीठ टिकाकर बैठने की स्थिति बनाना और प्लैंक स्थिति में आना आदि। इन सभी तरीकों को धीरे-धीरे और सावधानी से करना चाहिए, ताकि चोट न लगे और आपको लाभ भी मिलते रहें।
सावधानियां
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते समय बरतें ये सावधानियां
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको पहले से किसी प्रकार की चोट या बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान सांस रोककर न रखें और शरीर को ज्यादा तनाव न दें। हर सेट के बीच में थोड़ी देर आराम करें और शरीर को पूरी तरह से आराम करने दें।
अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा महसूस हो तो तुरंत एक्सरसाइज बंद कर दें।
प्रकार
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के प्रकार
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के कई तरीके होते हैं, जैसे कि दीवार पर पीठ टिकाकर बैठने वाली स्थिति बनाना, प्लैंक स्थिति में आना और पुश-अप्स करना आदि।
इन सभी तरीकों को आप अपने स्तर के अनुसार कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं।
इन्हें नियमित रूप से करने पर आप अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं।