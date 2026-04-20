मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड वड़ा पाव कैसे हुआ दुनियाभर में मशहूर? जानिए इसकी कहानी

वड़ा पाव मुंबई का एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जो अपनी अनोखे स्वाद और सरलता के कारण हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय हो चुका है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में लगने वाला समय और सामग्री भी कम होती है। वड़ा पाव का इतिहास और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जो आपको इस व्यंजन के बारे में और जानने की इच्छा पैदा कर सकती है। आइए इसे विस्तार से जानें।

#1 वड़ा पाव की शुरुआत और कहानी वड़ा पाव का इतिहास मुंबई के लोकल परिवहन से जुड़ा हुआ है। 1960 के दशक में मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा शुरू हुई तो रोजाना लाखों लोग काम करने आते थे। इन यात्रियों को जल्दी और सस्ता खाना चाहिए था। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वड़ा पाव की शुरुआत हुई। पहले इसे केवल मजदूरों और रिक्शा चालकों द्वारा बेचा जाता था, लेकिन अब यह हर वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है।

#2 वड़ा पाव बनाने का तरीका वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालकर मसला जाता है, फिर इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को गोल आकार में बनाकर बेसन के घोल में डुबोकर तेल में तला जाता है। अब इस तले हुए आलू के वड़े को नरम पाव के बीच में रखकर उसके ऊपर हरी चटनी, लाल चटनी और कभी-कभी लहसुन की चटनी भी लगाई जाती है। इसके साथ तली हरी मिर्च भी परोसी जाती है।

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#3 खाने का समय और स्थान वड़ा पाव किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन इसे नाश्ते या शाम की चाय के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मुंबई में हर गली, मोहल्ले और स्टेशन के बाहर आपको वड़ा पाव की दुकानें मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य शहरों में भी इसे आसानी से पाया जा सकता है। यह व्यंजन हर जगह अपनी पहचान बना चुका है और अब यह दुनिया के कई बड़े देशों में भी मिलता है।

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#4 सेहत पर असर वड़ा पाव स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसे तलकर बनाया जाता है। इससे इसमें अधिक तेल और कैलोरी आ जाती हैं। हालांकि, अगर आप इसे कम तेल में बनाकर खाते हैं तो इसे थोड़ा सेहतमंद बना सकते हैं। साथ ही घर पर बनाई गई हरी चटनी और कम तेल वाले पाव का उपयोग करके इसे थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है।