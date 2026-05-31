देखते ही बनती है बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस की सुंदरता, जानिए इसकी खास बातें

राजस्थान के बीकानेर में स्थित लक्ष्मी निवास पैलेस एक भव्य और ऐतिहासिक स्थल है। यह महल रजवाड़ों की शान-ओ-शौकत का प्रतीक है और यहां की वास्तुकला और सजावट देखने लायक है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और यह आज भी उसी वैभव को संजोए हुए है। यहां आने वाले पर्यटक इस महल की सुंदरता और इतिहास को करीब से देख सकते हैं, जो उन्हें अतीत की झलक देता है।

#1 महाराजा गंगा सिंह का निर्माण लक्ष्मी निवास पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो बीकानेर के रियासत के महाराजा थे। उन्होंने 1902 में इस महल का निर्माण शुरू किया था। यह महल बीकानेर रियासत के प्रशासनिक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता था। महाराजा गंगा सिंह ने इस महल को बनाने के लिए यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का मेल अपनाया था, जिससे यह महल बहुत सुंदर और आकर्षक बन गया था।

#2 वास्तुकला का अनोखा मेल लक्ष्मी निवास पैलेस की वास्तुकला राजस्थानी और यूरोपीय शैली का अनोखा मेल है। इस महल में राजस्थानी सजावट के साथ-साथ यूरोपीय डिजाइन भी देखने को मिलते हैं। यहां की दीवारों पर की गई कारीगरी और चित्रकारी बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा महल के दरवाजे और खिड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस महल की हर दीवार और हर कोना एक अलग ही कहानी सुनाता है, जो इसे एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है।

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#3 संग्रहालय और कला गैलरी लक्ष्मी निवास पैलेस में एक संग्रहालय भी स्थित है, जहां बीकानेर रियासत से संबंधित कई वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय में पुरानी तस्वीरें, हथियार, गहने और अन्य वस्त्र संग्रहित किए गए हैं, जो उस समय की शान-ओ-शौकत को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहां एक कला गैलरी भी है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की चित्रकारी और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यह गैलरी कला प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है।

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