एक्वा पिलाटेस है फिटनेस के शौकीनों की नई पसंदीदा एक्सरसाइज, जानिए इसके बारे में सबकुछ
क्या है खबर?
एक्वा पिलाटेस एक अनोखी फिटनेस एक्सरसाइज है, जो पानी में की जाती है। यह एक्सरसाइज का एक मिश्रण है, जिसमें पिलाटेस के साथ-साथ तैराकी तकनीकों का भी उपयोग होता है। इस विधि से आप न केवल अपने शरीर को टोन कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको एक्वा पिलाटेस के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आप इसे अपनी फिटनेस दिनचर्या में शामिल कर सकें।
अभ्यास
एक्वा पिलाटेस कैसे किया जाता है?
एक्वा पिलाटेस को करने के लिए आपको एक खास तरह के पूल की जरूरत होती है, जहां पानी का तापमान सही रहता है। इस विधि में अलग-अलग तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तैरने वाले उपकरण, गेंदें और बेल्ट्स, जो आपकी एक्सरसाइज को और भी असरदार बनाते हैं। एक्वा पिलाटेस सत्र में प्रशिक्षक आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और सही तरीके से एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं।
फायदे
शरीर पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव
एक्वा पिलाटेस करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और लचीलापन बढ़ता है। पानी में की गई एक्सरसाइज से जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, जिससे चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा यह विधि तनाव को कम करने में भी मदद करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। नियमित रूप से एक्वा पिलाटेस करने से शरीर की संतुलन शक्ति भी बढ़ती है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।
उम्र
किस उम्र के लोगों को करनी चाहिए ये एक्सरसाइज?
एक्वा पिलाटेस सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सभी इस एक्सरसाइज का आनंद ले सकते हैं। खासकर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा कम होता है और शरीर को सपोर्ट मिलता है। एक्वा पिलाटेस से बुजुर्गों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी संतुलन शक्ति बढ़ती है, जिससे वे अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।
एक्सरसाइज
एक्वा पिलाटेस के दौरान की जाने वालीं एक्सरसाइज
एक्वा पिलाटेस के दौरान कई तरह की एक्सरसाइज की जाती हैं, जो अलग-अलग फायदे देती हैं। इनमें से एक है एक्वाटिक हंड्रेड, जिसे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए पानी में तैरते हुए या खड़े होकर किया जाता है। इसके अलावा फ्लोटिंग बोर्ड पर लेटकर पैरों को ऊपर-नीचे करने वाली एक्सरसाइज भी लाभदायक होती है। आप साइड किक्स के जरिए पैरों को मजबूत कर सकते हैं।
उपकरण
एक्वा पिलाटेस के लिए जरूरी उपकरण
एक्वा पिलाटेस करने के लिए आपको कुछ खास उपकरणों की जरूरत होगी, जिनकी मदद से सत्र असल में फायदेमंद बनेगा। इनमें पूल नूडल्स सबसे अहम हैं, जो पानी में तैरते हुए या लटककर की जाने वाली एक्सरसाइज के दौरान सहारा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए हैंड बॉयज और डंबल्स भी लगते हैं, जिनके जरिए हाथों की एक्सरसाइज की जाती हैं। फ्लोटिंग मैट पर लेटकर भी एक्वा पिलाटेस की कई एक्सरसाइज होती हैं।