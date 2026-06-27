एक्वा पिलाटेस के बारे में जानकारी

एक्वा पिलाटेस है फिटनेस के शौकीनों की नई पसंदीदा एक्सरसाइज, जानिए इसके बारे में सबकुछ

लेखन सयाली 10:41 am Jun 27, 202610:41 am

क्या है खबर?

एक्वा पिलाटेस एक अनोखी फिटनेस एक्सरसाइज है, जो पानी में की जाती है। यह एक्सरसाइज का एक मिश्रण है, जिसमें पिलाटेस के साथ-साथ तैराकी तकनीकों का भी उपयोग होता है। इस विधि से आप न केवल अपने शरीर को टोन कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको एक्वा पिलाटेस के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आप इसे अपनी फिटनेस दिनचर्या में शामिल कर सकें।