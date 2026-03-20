क्या है दोपहर 2 बजे का सूर्य नियम? जानिए इससे जुड़ी अहम बातें

शायद आप इस बात से वाकिफ न हों कि दोपहर 2 बजे का सूर्य नियम क्या है, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा समय है, जब सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं और आपकी त्वचा को जलाने या नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम आपको इस नियम के पीछे का कारण और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे ताकि, आप अपनी त्वचा की देखभाल करके उसे सुरक्षित रख सकें।

#1 कब सबसे तेज होती हैं सूरज की किरणें? सूरज की किरणें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सबसे ज्यादा तेज होती हैं। इस दौरान अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी त्वचा पर पड़ती हैं, जो त्वचा के जलने, त्वचा के कैंसर और समय से पहले बूढ़ा दिखने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, इस समय के दौरान धूप में निकलने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए आप सूरज की किरणों से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है जरूरी सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यह क्रीम आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचा सकती है। इसे रोजाना उपयोग करें, चाहे मौसम कोई भी हो। अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो हर 2 घंटे बाद इसे लगाएं, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसे सही मात्रा में लगाना भी जरूरी है, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके।

Advertisement

#3 सही सुरक्षा स्तर चुनें सनस्क्रीन चुनते समय उसके सुरक्षा स्तर पर ध्यान दें। 30 से 50 तक की सुरक्षा स्तर (SPF) वाली क्रीम सबसे अच्छी होती है, जो आपकी त्वचा को 97 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो उच्च सुरक्षा स्तर वाली क्रीम चुनें। इसके अलावा अगर आप पानी में रहते हैं या पसीना ज्यादा आता है तो पानी प्रतिरोधी वाली सनस्क्रीन का चयन करें।

Advertisement

#4 कपड़ों से भी मिल सकती है सुरक्षा धूप से बचाव के लिए सिर्फ क्रीम ही नहीं, बल्कि सही कपड़े भी मददगार हो सकते हैं। हल्के रंग के लंबे आस्तीन वाले कपड़े पहनें, जो आपकी त्वचा को ढक सकें। इससे न केवल आपको ठंडक मिलेगी, बल्कि सूरज की किरणों का सीधा संपर्क आपकी त्वचा पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा टोपी और धूप का चश्मा भी पहनें, ताकि आपका चेहरा और आंखें सुरक्षित रहें। इस तरह आप धूप के हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं।