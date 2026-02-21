छत्तीसगढ़: चित्रकोट झरने की यात्रा के दौरान इन 5 गतिविधियों को बनाएं अपने सफर का हिस्सा

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट झरना भारत का सबसे बड़ा झरना है। इसे 'भारत का नियाग्रा' भी कहा जाता है। यह झरना इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है। बारिश के मौसम में इसका दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। इसके आसपास की पहाड़ियां और हरियाली इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इसकी यात्रा के दौरान इन गतिविधियों का आनंद लें।

#1 नाव की सवारी करें चित्रकोट झरने के पास नाव की सवारी करना एक रोमांचक अनुभव होता है। यहां आप नाव किराए पर लेकर इंद्रावती नदी पर सवारी कर सकते हैं। यह अनुभव आपको झरने के करीब ले जाएगा और इसकी विशालता को नजदीक से देखने का मौका देगा। नाव की सवारी के दौरान आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांत पानी में तैरते हुए झरने की आवाज सुन सकते हैं।

#2 पहाड़ियों पर चढ़ाई करें अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो चित्रकोट में पहाड़ियों पर चढ़ाई करना न भूलें। यहां कई रास्ते हैं, जो आपको पहाड़ियों और घने जंगलों से गुजरते हुए ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए आपको अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। पहाड़ियों पर चढ़ाई करते समय आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलेगा और साथ ही स्थानीय जीवनशैली को करीब से जानने का भी अनुभव मिलेगा।

#3 स्थानीय बाजार घूमें चित्रकोट के आसपास कई छोटे-छोटे बाजार हैं, जो यहां का एक मुख्य आकर्षण भी हैं। यहां आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, कपड़े और गहने आदि खरीद सकते हैं। ये बाजार स्थानीय कला और संस्कृति का अनोखा मिश्रण पेश करते हैं। यहां से आप कुछ यादगार चीजें भी खरीद सकते हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी और इस यात्रा की यादें ताजा करेंगी। खरीदारी करने से स्थानीय कलाकारों की भी मदद हो जाएगी।

#4 पिकनिक मनाएं चित्रकोट झरने के पास पिकनिक मनाना एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है। यहां परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पर आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने साथ कुछ खाने-पीने का सामान लेकर जा सकते हैं और झरने के किनारे बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको तरोताजा कर देगी। बच्चों के लिए भी यह जगह बहुत ही आकर्षक है, जहां वे खेल-कूद सकते हैं।