रचनात्मक लेखन को कैसे बेहतर बना रहा AI? यहां जानिए

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने रचनात्मक लेखन की दुनिया में नया मोड़ ला दिया है। अब लेखकों को ऐसे दमदार टूल मिल रहे हैं, जिनसे उनकी लिखने की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती है। ये टूल लेखक की अपनी शैली को कम नहीं करते, बल्कि एक सहयोगी दोस्त की तरह काम करते हैं। आइये जानते हैं कैसे AI की मदद से लेखक अपनी रचनात्मक रुकावटों को पार कर लेखन कला को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 लेखकों के लिए अहम AI टूल OpenAI का ChatGPT टूल लेखकों के लिए बहुत काम का है। यह नए विचार खोजने, कहानी की रूपरेखा बनाने और डायलॉग लिखने में सहायता करता है। एंथ्रोपिक का क्लाउड किरदारों को गढ़ने और कहानी के दृश्यों को निखारने में उपयोगी है। सुडोराइट फिक्शन लेखकों के लिए है, जबकि नॉन-फिक्शन रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी डॉट AI उपयाेगी है। दूसरी ओर, ओट्‌टर डॉट AI इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को लिखित टेक्स्ट में बदल देता है, वहीं प्रोराइटिंगएड एडिटिंग के काम के लिए है।

#2 काम के साथ AI का तालमेल AI को लेखन के काम में कैसे शामिल किया जाए, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करें। आप AI को अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत में नए-नए आइडिया खोजने वाले साथी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपनी लेखन शैली सुधारने के लिए एडिटिंग वाले सहायक की तरह देखा जा सकता है या फिर यह एक ऐसे सह-लेखक का काम भी कर सकता है, जो पूरे-पूरे पैराग्राफ लिखने के सुझाव दे।

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