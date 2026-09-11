कान छिदवाने के बाद इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, तेजी से भरेगा घाव 

कान छिदवाने के बाद उनकी सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हल्के साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कानों को साफ करते समय ध्यान रखें कि कोई नुकीली या कठोर चीज़ न लगाएं। आप नरम कॉटन का उपयोग करके धीरे-धीरे सफाई कर सकते हैं। गंदगी और बैक्टीरिया से बचने के लिए यह आदत अपनाना बहुत जरूरी है।

नियमित सफाई से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है।