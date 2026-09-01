बाढ़ का पानी घर से निकलने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

बाढ़ के बाद नुकसान का अंदाजा लगाना जरूरी है ताकि आप आगे की योजना बना सकें।

इसके लिए आप उन चीजों का निरीक्षण करें, जो पानी में डूबी हुई थीं। इसमें फर्नीचर, बिजली के उपकरण, दीवारों और फर्श को शामिल करें।

अगर कोई चीज खराब हो गई हो तो उसे तुरंत बदल दें या मरम्मत कराएं।

इसके अलावा यह भी देखें कि क्या-क्या बचाने योग्य है और क्या फेंकने योग्य है ताकि नुकसान का सही अंदाजा लग सके।