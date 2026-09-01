बाढ़ का पानी घर से निकलने के बाद इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
बाढ़ का पानी अगर आपके घर में घुस जाए तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं। पानी के कारण घर की दीवारों, फर्श और फर्नीचर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पानी के कारण घर में फंगस और बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं। इसलिए जब बाढ़ का पानी घर से निकल जाए तो कुछ जरूरी कदम उठाना जरूरी है ताकि आप अपने घर को सुरक्षित रख सकें और नुकसान को कम कर सकें।
#1
नुकसान का आकलन करें
बाढ़ के बाद नुकसान का अंदाजा लगाना जरूरी है ताकि आप आगे की योजना बना सकें।
इसके लिए आप उन चीजों का निरीक्षण करें, जो पानी में डूबी हुई थीं। इसमें फर्नीचर, बिजली के उपकरण, दीवारों और फर्श को शामिल करें।
अगर कोई चीज खराब हो गई हो तो उसे तुरंत बदल दें या मरम्मत कराएं।
इसके अलावा यह भी देखें कि क्या-क्या बचाने योग्य है और क्या फेंकने योग्य है ताकि नुकसान का सही अंदाजा लग सके।
#2
पाइपलाइन सिस्टम को देंखे
बाढ़ के पानी से घर के पाइपलाइन सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है।
इसके कारण पाइपलाइन या नल खराब हो सकते हैं या उनमें रिसाव हो सकती है। इसलिए घर में पानी की सप्लाई वाले पाइपलाइन सिस्टम को जांचें कि वे सही से काम कर रहे हों।
अगर आपको कोई समस्या दिखे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में पानी की सप्लाई सही रहे।
#3
फर्नीचर को धूप में सुखाएं
अगर आपका फर्नीचर बाढ़ के पानी में डूब गया हो तो उसे धूप में सुखाना चाहिए। इससे न सिर्फ फर्नीचर की गंध दूर होगी बल्कि बैक्टीरिया भी मर जाएंगे।
फर्नीचर को धूप में रखने से उसमें नमी नहीं रहेगी और वह जल्दी सूख जाएगा।
इसके अलावा आप फर्नीचर को साफ करने के लिए साबुन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फर्नीचर की चमक भी बनी रहेगी और वह सुरक्षित भी रहेगा।
#4
घर की सफाई करें
बाढ़ के बाद घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। इसमें फर्श, दीवारें और अन्य सतहों को अच्छे से धोना शामिल है ताकि बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो सकें।
आप इसके लिए गर्म पानी और साबुन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीटाणुनाशक क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे न सिर्फ आपके घर की साफ-सफाई होगी बल्कि बैक्टीरिया और फंगस भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह आपका घर सुरक्षित रहेगा।