नहाने के बाद साबुन के झाग से शीशे पर लग जाता है दाग, ऐसे करें साफ
क्या है खबर?
बाथरूम में गीले शीशे पर अक्सर सफेद दाग लग जाते हैं। ये दाग आमतौर पर साबुन के झाग के कारण होते हैं और इन्हें हटाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, कुछ आसान और असरदार तरीके हैं, जिनसे आप इन दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने बाथरूम के गीले शीशे को फिर से नया जैसा बना सकते हैं।
#1
सिरका और पानी का घोल बनाएं
सिरका और पानी का घोल एक बेहतरीन उपाय है, जिससे आप गीले शीशे पर लगे सफेद दागों को आसानी से हटा सकते हैं।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाएं, फिर इस घोल को दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद एक मुलायम कपड़े या स्पंज से रगड़ें और अंत में साफ पानी से धो लें। इससे आपके गीले शीशे पर कोई भी दाग नहीं बचेगा।
#2
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
बेकिंग सोडा भी एक असरदार घरेलू उपाय है, जिसका उपयोग आप गीले शीशे पर लगे सफेद दागों को हटाने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लें और उसे दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। 10-15 मिनट बाद एक मुलायम कपड़े या स्पंज से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और आपका गीला शीशा फिर से चमक उठेगा।
यह तरीका न केवल प्रभावी है बल्कि आपके बाथरूम को भी साफ-सुथरा बनाए रखेगा।
#3
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस खट्टा होता है, जो गीले शीशे पर लगे सफेद दागों को आसानी से हटा सकता है।
इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस दाग वाले हिस्से पर लगाएं, फिर 5-10 मिनट बाद एक मुलायम कपड़े या स्पंज से रगड़ें। इससे दाग पूरी तरह हट जाएगा और आपका गीला शीशा फिर से नया जैसा लगेगा।
यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके बाथरूम को भी साफ-सुथरा बनाए रखेगा।
#4
बर्तन धोने के लिक्विड का उपयोग करें
बर्तन धोने के लिक्विड में मौजूद तत्व भी गीले शीशे पर लगे सफेद दागों को हटाने में मदद करते हैं।
इसके लिए थोड़ा सा लिक्विड पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इस घोल को दाग वाले हिस्से पर लगाएं। कुछ मिनट बाद एक मुलायम कपड़े या स्पंज से रगड़ें और अंत में साफ पानी से धो लें।
इससे आपके गीले शीशे पर कोई भी दाग नहीं बचेगा और वह फिर से चमक उठेगा।
#5
रबड़ वाला झाड़ू इस्तेमाल करें
रबड़ वाला झाड़ू का उपयोग करके भी आप अपने बाथरूम के गीले शीशे को साफ रख सकते हैं।
नहाने के बाद हमेशा रबड़ वाले झाड़ू से अपने गीले शीशे को पोंछें ताकि पानी और साबुन के झाग जमा न हों।
इस तरह आप आसानी से अपने बाथरूम को साफ-सुथरा रख सकते हैं और सफेद दागों से छुटकारा पा सकते हैं।