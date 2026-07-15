नहाने के बाद साबुन के झाग से शीशे पर लग जाता है दाग, ऐसे करें साफ

बेकिंग सोडा भी एक असरदार घरेलू उपाय है, जिसका उपयोग आप गीले शीशे पर लगे सफेद दागों को हटाने के लिए कर सकते हैं।

इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लें और उसे दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। 10-15 मिनट बाद एक मुलायम कपड़े या स्पंज से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और आपका गीला शीशा फिर से चमक उठेगा।

यह तरीका न केवल प्रभावी है बल्कि आपके बाथरूम को भी साफ-सुथरा बनाए रखेगा।