जैविक बागवानी में नए हैं? इन 5 टिप्स को अपनाना होगा फायदेमंद

रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। इसके लिए आप गोबर की खाद, हरी खाद या फिर खाने के अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं।

ये खाद न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारते हैं, बल्कि पौधों को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा प्राकृतिक खाद से मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।