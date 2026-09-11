बैरल जींस को स्टाइल करने के तरीके

फिर ट्रेंड में आ गई हैं बैरल जींस, इन तरीकों से स्टाइल करके मिलेगा शानदार लुक

लेखन सयाली 11:46 am Sep 11, 202611:46 am

क्या है खबर?

बैरल जींस ढीली और चौड़ी जींस होती है, जो आराम और स्टाइल का अच्छा मेल है। यह जींस 90 के दशक में काफी पसंद की जाती थी और अब फिर से फैशन में आ गई है। यह जींस एक बैरल के आकार की होती है, यानि यह ऊपर से टाइट, बीच से चौड़ी और नीचे से भी टाइट होती है। आइए जानते हैं कुछ आसान और खास तरीके, जिनसे आप बैरल जींस को अलग-अलग मौकों पर पहन सकती हैं।