ऑफिस की कुर्सी को आरामदायक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, काम करना होगा आसान

कुर्सी का पीठ का सहारा अहम होता है। आपकी पीठ को सही सहारा मिलना चाहिए, ताकि लंबे समय तक बैठने पर भी आराम महसूस हो।

अगर आपकी कुर्सी में पीठ का सहारा नहीं है तो आप एक अच्छी गुणवत्ता वाले तकिया या गद्दी का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी पीठ को सहारा देगा।

यह न केवल आरामदायक होगा, बल्कि आपकी मुद्रा को भी सुधारने में मदद करेगा। इस तरह आप लंबे समय तक बैठकर भी स्वस्थ रह सकते हैं।