कबाब को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

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सब्जियों को शामिल करें

कबाब में सब्जियां मिलाने से न केवल इसका पोषण स्तर बढ़ता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है। आप अपने कबाब में प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पालक जैसी हरी सब्जियां मिला सकते हैं। इससे आपके कबाब में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी और यह अधिक पौष्टिक बनेगा। इसके अलावा सब्जियों से कबाब का रंग और खुशबू भी बढ़ जाएगी, जिससे यह और भी स्वादिष्ट लगेगा। इस तरह आप अपने कबाब को सेहतमंद बना सकते हैं।