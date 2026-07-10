कबाब को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कबाब एक ऐसा व्यंजन है, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। आमतौर पर कबाब को तले जाने या ग्रिल किए जाने के कारण इनमें अधिक कैलोरी और वसा होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने कबाब को स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं।
#1
सब्जियों को शामिल करें
कबाब में सब्जियां मिलाने से न केवल इसका पोषण स्तर बढ़ता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है। आप अपने कबाब में प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पालक जैसी हरी सब्जियां मिला सकते हैं। इससे आपके कबाब में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी और यह अधिक पौष्टिक बनेगा। इसके अलावा सब्जियों से कबाब का रंग और खुशबू भी बढ़ जाएगी, जिससे यह और भी स्वादिष्ट लगेगा। इस तरह आप अपने कबाब को सेहतमंद बना सकते हैं।
#2
मसालों का सही उपयोग करें
मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप अपने कबाब में हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ये मसाले पाचन को सुधारने और शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये मसाले कबाब को एक अलग ही स्वाद और खुशबू देते हैं, जिससे आपका खाना और भी लाजवाब बन जाता है।
#3
तेल का कम इस्तेमाल करें
आमतौर पर कबाब को तेल में तला जाता है, जिससे उनमें अधिक कैलोरी और वसा होती हैं। अगर आप चाहें तो कम तेल में भी स्वादिष्ट कबाब बना सकते हैं। इसके लिए आप तेल की मात्रा कम रखें और इसे अच्छी तरह गर्म करके ही उपयोग करें ताकि कम तेल में भी कबाब अच्छे से पक जाएं। इसके अलावा आप बिना तले हुए कबाब भी बना सकते हैं, जो सेहतमंद होते हैं।
#4
दही या चटनी के साथ परोसें
अपने कबाब को सेहतमंद बनाने का एक आसान तरीका यह भी हो सकता है कि आप इसे दही या हरी चटनी के साथ परोसें। दही या हरी चटनी न केवल आपके कबाब को एक अलग ही स्वाद देती हैं बल्कि इनमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स आपके पाचन को सुधारने में मददगार हो सकते हैं। इस तरह आप अपने कबाब को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।