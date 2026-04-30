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नींबू को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके
नींबू को डाइट में शामिल करने के तरीके

नींबू को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली
Apr 30, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। आमतौर पर नींबू का इस्तेमाल पेय या सलाद में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू का इस्तेमाल कई अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको नींबू को डाइट में शामिल करने के कुछ अनोखे और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे।

#1

नींबू पानी

नींबू पानी पीना एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। सुबह-सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीने से शरीर की सफाई होती है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। यह पेय आपको दिनभर तरोताजा महसूस करवाता है और विटामिन-C की कमी भी पूरी करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को पानी की कमी से बचाता है और त्वचा की चमक भी बढ़ाता है। रोजाना नींबू पानी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।

#2

नींबू की चटनी

नींबू की चटनी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए नींबू, धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च और नमक मिलाकर पीस लिया जाता है। यह चटनी किसी भी नाश्ते या मुख्य भोजन के साथ खाई जा सकती है। इसका स्वाद तीखा और मसालेदार होता है, जो खाने का मजा दोगुना कर देता है। इसके अलावा नींबू की चटनी में मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

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#3

नींबू की मुरब्बा

नींबू की मुरब्बा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे घर पर बनाना आसान होता है। इसे बनाने के लिए नींबू को चीनी और मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही विशेष हो जाता है। इसे खाने से पेट साफ रहता है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इसके अलावा नींबू की मुरब्बा में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

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#4

नींबू का आचार

नींबू का आचार भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए नींबू को नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर आदि मसालों के साथ धूप में सुखाया जाता है। यह आचार किसी भी भोजन के साथ खाया जा सकता है। इसके अलावा नींबू का आचार में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

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