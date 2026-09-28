रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालने के लिए अपनाएं ये तरीके

रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक सही समय चुनना होगा।

सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय आपका मन शांत होता है और दिनभर की भागदौड़ से पहले आप अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं।

अगर सुबह का समय संभव न हो तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि इसे नियमित रूप से करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज का समय भी तय करें।