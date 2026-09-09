छोटी रसोई में चावल, आटा, तेल और अन्य ग्रॉसरी का स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
छोटी रसोई में काम करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब चावल, आटा, तेल और अन्य ग्रॉसरी को सही तरीके से रखना हो। अगर चीजें सही जगह पर रखी जाएं, तो रसोई साफ-सुथरी और व्यवस्थित लगती है। साथ ही, खाना बनाना भी आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि छोटी रसोई में इन चीजों को कैसे सही तरीके से रखा जा सकता है।
#1
दीवारों का सही इस्तेमाल करें
रसोई की दीवारें सिर्फ सजावट के लिए नहीं होतीं, इन्हें स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दीवार पर छोटे-छोटे रैक या शेल्फ लगाएं और उनमें चावल, आटा, दाल और तेल जैसी चीजें रखें।
अगर रसोई में जगह कम है, तो दीवार पर हुक लगाकर छोटे बैग्स लटकाएं। इससे न केवल सामग्री सुरक्षित रहेगी, बल्कि रसोई भी व्यवस्थित और साफ-सुथरी लगेगी।
#2
बहुउपयोगी फर्नीचर का उपयोग करें
रसोई में बहुउपयोगी फर्नीचर का इस्तेमाल करना एक अच्छा उपाय है। जैसे कि ऐसा कैबिनेट इस्तेमाल करें, जिसमें नीचे दराज हों।
इन दराजों में आप चावल, आटा और अन्य ग्रॉसरी रख सकते हैं। इसके अलावा, ऐसा टेबल चुनें जो खाने के लिए भी काम आए और जिसमें सामान रखने की जगह भी हो।
इस तरह के फर्नीचर से रसोई में जगह की बचत होती है और हर चीज व्यवस्थित रहती है।
#3
पारदर्शी डिब्बों का करें उपयोग
पारदर्शी डिब्बे रसोई के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन डिब्बों में आप चावल, आटा, दाल और चीनी जैसी चीजें रख सकते हैं।
पारदर्शी डिब्बों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार-बार खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंदर क्या रखा है।
इन्हें अलमारी में, शेल्फ पर या किचन टॉप पर रखा जा सकता है। इससे रसोई साफ और व्यवस्थित लगती है।
#4
कोनों का सही इस्तेमाल करें
रसोई के कोने अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। कोने में बनाए गए रैक या कैबिनेट्स में आप चावल और आटे के बड़े बैग्स रख सकते हैं।
इसके अलावा आप घुमने वाले स्टैंड का इस्तेमाल करें ताकि सामग्री को आसानी से निकाल और रख सकें। इस तरीके से न केवल आपकी रसोई में जगह बचेगी, बल्कि हर चीज सही तरीके से व्यवस्थित भी रहेगी।
#5
खिसकने वाले शेल्व्स लगाएं
अगर आपकी रसोई में अलमारी की जगह कम है, तो खिसकने वाले शेल्व्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इन्हें रसोई के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से खींचा जा सकता है।
इनमें आप तेल, मसाले और अन्य सामग्री रख सकते हैं। खिसकने वाले शेल्व्स की खासियत यह है कि ये कम जगह घेरते हैं और आपके काम को आसान बनाते हैं।