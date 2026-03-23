गर्मियों के दौरान फोन को गर्म होने से बचाने के लिए अपना सकते हैं ये टिप्स

गर्मियों में अक्सर मोबाइल फोन गर्म हो जाते हैं, जिससे उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्म फोन का इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन और झुलसन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फोन को गर्म होने से रोक सकते हैं और सुरक्षित तरीके से फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 फोन को गर्मी से बचाएं गर्मी के मौसम में फोन को गर्म सतहों पर रखने से बचें, क्योंकि इससे फोन की बैटरी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा फोन को गर्म माहौल में रखने से भी यह गर्म हो सकता है। इसलिए, फोन को ऐसी जगह पर रखें, जहां हवा अच्छे से चलती हो। साथ ही, फोन को गाड़ी के डैशबोर्ड पर न रखें, क्योंकि वहां की गर्मी भी फोन को प्रभावित कर सकती है।

#2 फोन का इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान फोन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक वीडियो देख रहे हैं या खेल रहे हैं तो बीच-बीच में रुकें और फोन को आराम दें। इससे फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा और उसके खराब होने का डर भी नहीं रहेगा। इसके अलावा फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद उसे तुरंत न चलाएं या चार्ज करते हुए इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे भी फोन गर्म हो सकता है।

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#3 फोन को चार्ज करते समय रखें ध्यान फोन को चार्ज करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे आपके फोन के गर्म होने की संभावना कम हो सकती है। फोन को चार्ज करते समय उसे कवर से ढककर न रखें, क्योंकि इससे फोन जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद उसे ऐसे स्थान पर न रखें, जहां सीधी धूप आती हो। जब फोन चार्ज हो रहा हो तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

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#4 फोन का केस हटाकर रखें अगर आपके फोन की बैटरी फूल गई है या खराब हो गई है तो उसे निकालकर रखें। फोन के अंदरूनी हिस्से में अधिक गर्मी जमा होने से बैटरी खराब हो सकती है। इसके अलावा फोन के केस को हटाकर भी फोन को आराम दें। इससे फोन की बैटरी को ठंडा होने का मौका मिलता है और फोन में जमा गर्मी बाहर निकल जाती है। आपको फोन पर बहुत मोटे कवर लगाने से भी बचना चाहिए।