मानसून में फर्नीचर का ऐसे रखें ध्यान

मानसून के दौरान फर्नीचर को नहीं होगा कोई नुकसान, अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 06:11 pm Aug 03, 202606:11 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस और बारिश का पानी फर्नीचर के लिए परेशानी बन सकता है। लकड़ी के फर्नीचर पर पानी के धब्बे पड़ सकते हैं या वह मुड़ सकता है, वहीं सोफे और गद्दे नमी के कारण फंगस का घर बन सकते हैं। इसके अलावा दीवारों पर भी दाग-धब्बे हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून के दौरान अपने फर्नीचर को सुरक्षित रखा जा सकता है।