मानसून के दौरान फर्नीचर को नहीं होगा कोई नुकसान, अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और बारिश का पानी फर्नीचर के लिए परेशानी बन सकता है। लकड़ी के फर्नीचर पर पानी के धब्बे पड़ सकते हैं या वह मुड़ सकता है, वहीं सोफे और गद्दे नमी के कारण फंगस का घर बन सकते हैं। इसके अलावा दीवारों पर भी दाग-धब्बे हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून के दौरान अपने फर्नीचर को सुरक्षित रखा जा सकता है।
#1
फर्नीचर को पानी से बचाएं
मानसून के दौरान अपने फर्नीचर को पानी से बचाना सबसे अहम है।
अगर आपके पास कोई छोटा टेबल है तो उसे खिड़की के पास न रखें। दरअसल, मानसून में खिड़कियों से भी पानी अंदर आता है।
ऐसे में फर्नीचर को पानी से बचाने के लिए उन पर प्लास्टिक कवर या फिर पुराने अखबार आदि जरूर रखें।
इसके अलावा भारी बारिश के दौरान खिड़कियों को बंद ही रखें।
#2
गद्दे और सोफे को ऐसे रखें सुरक्षित
मानसून के दौरान सोफे और गद्दे भी नमी के कारण फंगस का शिकार बन सकते हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्लास्टिक के कवर से ढक कर रखें।
इसके अलावा गद्दों के नीचे भी प्लास्टिक का कवर लगाएं। इसके साथ ही सोफे और गद्दे के आसपास पानी से बचाने के लिए अखबारों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से फर्नीचर सुरक्षित रहेगा।
#3
दीवारों पर लगाएं वॉलपेपर
मानसून के दौरान दीवारों पर दाग-धब्बे हो सकते हैं। इससे बचने के लिए दीवारों पर वॉलपेपर लगवाएं। इससे दीवारों पर दाग-धब्बे नहीं पड़ेंगे। हालांकि, ध्यान रखें कि वॉलपेपर अच्छे क्वालिटी का हो।
इससे दीवारों पर दाग-धब्बे नहीं होंगे और नमी भी नहीं आएगी। इसके अलावा दीवारों पर वॉलपेपर लगवाने से घर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी।
#4
लकड़ी के फर्नीचर पर लगाएं तेल
लकड़ी के फर्नीचर को मानसून के दौरान तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, अगर आपके लकड़ी के फर्नीचर पर पहले से ही दाग हो चुके हैं तो उन्हें हटाने के लिए पहले फर्नीचर को थोड़ा साफ करें और फिर उस पर तेल लगाएं।
इसके अलावा तेल लगाने के बाद फर्नीचर को कुछ देर के लिए खुली हवा में रखें ताकि वह अच्छी तरह से सूख जाए। ऐसा करने से फर्नीचर की उम्र बढ़ेगी।