भारतीय रसोई में इन 5 खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का तरीका अपनाएं

खाद्य पदार्थों को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इससे न केवल उनका स्वाद बना रहता है, बल्कि वे लंबे समय तक भी ताजे रहते हैं। भारतीय रसोई में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें सही तरीके से रखने की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने होते हैं।

#1 चावल चावल को लंबे समय तक ताजे रखने के लिए उन्हें अच्छी तरह से बंद डिब्बे में रखना चाहिए। इसके अलावा चावल को नमी और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाना फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि चावल को सीधे धूप में न रखें, बल्कि किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें। यह करने से ये कभी खराब नहीं होंगे।

#2 दाल दाल को भी चावल की तरह ही अच्छी तरह से बंद डिब्बे में रखना चाहिए। दाल को नमी और कीड़ों से बचाने के लिए इसमें तेजपत्ता डाल सकते हैं। तेजपत्ता दाल को ताजा बनाए रखने के साथ-साथ इसमें कीड़े लगने से भी बचाता है। दाल को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें।

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#3 मसाले भारतीय रसोई मसालों के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन मसालों को सही तरीके से न रखने पर वे अपनी महक और स्वाद खो सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से बंद डिब्बे में रखना चाहिए ताकि उनमें नमी न जाए। इसके अलावा मसालों को धूप से दूर रखें और किसी ठंडी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। यह करने से मसाले लंबे समय तक सही रहेंगे।

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#4 आटा आटे को भी अच्छी तरह से बंद डिब्बे में रखना चाहिए ताकि उसमें नमी न जाए और कीड़े न लगें। आटे को ताजे बनाए रखने के लिए उसमें कुछ लौंग डाल सकते हैं। लौंग आटे को ताजा बनाए रखने के साथ-साथ उसमें कीड़े लगने से भी बचाती है। आटे को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि वह लंबे समय तक ताजा रहे।