ज्वेलरी बॉक्स को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये तरीके, होगा आसान
क्या है खबर?
ज्वेलरी का एक बॉक्स होना जरूरी है क्योंकि इससे ज्वेलरी को सुरक्षित रखने और आसानी से खोजने में मदद मिलती है। हालांकि, कई लोग अपने ज्वेलरी बॉक्स को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर ज्वेलरी ढूंढने में परेशानी होती है। अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं।
#1
ज्वेलरी को अलग-अलग हिस्सों में बांटे
अपनी ज्वेलरी को अलग-अलग हिस्सों में बांटना सबसे पहला कदम है।
उदाहरण के लिए आप अपने कान के झुमके, हार, कंगन और अंगूठियों को अलग-अलग डिब्बों या हिस्सों में रख सकते हैं। इससे जब भी आपको किसी खास ज्वेलरी की जरूरत होगी, आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे और आपका समय भी बचेगा।
इसके अलावा ज्वेलरी को अलग-अलग हिस्सों में रखने से वे आपस में उलझने या टूटने से भी बच सकते हैं।
#2
छोटे डिब्बों का करें इस्तेमाल
छोटे डिब्बों का इस्तेमाल करके आप अपनी छोटी ज्वेलरी जैसे कि कान के स्टड्स, अंगूठियां आदि आसानी से रख सकते हैं।
इन डिब्बों को आप अपनी ज्वेलरी के बड़े बॉक्स के अंदर अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं। इससे ये छोटी ज्वेलरी खोने या गलत जगह रखने से बचेंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा जब आपको इनकी जरूरत होगी, तब आप इन्हें तुरंत पा सकेंगे और आपका समय भी बचेगा।
#3
लटकाने वाले हैंगर का इस्तेमाल करें
अगर आपके पास कई तरह के हार या नेकलेस हैं तो उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए लटकाने वाले हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप एक साधारण कपड़े लटकाने वाले हैंगर पर कपड़े लटकाने वाले हिस्से पर अपने सारे हार लटका सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपकी ज्वेलरी भी सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उलझने या टूटने का खतरा नहीं रहेगा।
इसके अलावा जब आपको किसी खास ज्वेलरी की जरूरत होगी।
#4
नियमित सफाई करें
अपने ज्वेलरी बॉक्स की नियमित सफाई करना भी बेहद जरूरी है। समय-समय पर अपनी ज्वेलरी को बाहर निकालकर उनकी सफाई करें और अगर कोई ज्वेलरी टूट गई हो तो उसे ठीक करवा लें। इससे न केवल आपकी ज्वेलरी अच्छे रहेंगी बल्कि आपका ज्वेलरी बॉक्स भी साफ-सुथरा रहेगा।
इसके अलावा इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कौन-सी ज्वेलरी कब और कहां से खरीदा गया था और आप अपनी ज्वेलरी की पूरी जानकारी रख पाएंगे।