अपनी पानी की बोतल को साफ रखने के लिए अपनाएं ये सुझाव, नहीं आएगी कोई दुर्गंध

पानी की बोतल का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है? अक्सर लोग पानी की बोतल को धोकर रख देते हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आपकी पानी की बोतल न केवल साफ रहेगी, बल्कि उससे आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी।

#1 नियमित सफाई करें पानी की बोतल को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी बोतल में कोई अजीब गंध आ रही हो तो उसमें थोड़ा सिरका डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर अच्छी तरह धो लें। इससे न केवल गंध दूर होगी, बल्कि कीटाणु भी मर जाएंगे और बोतल की चमक भी बनी रहेगी। इस तरीके से आपकी पानी की बोतल लंबे समय तक साफ-सुथरी रहेगी।

#2 ब्रश का इस्तेमाल करें पानी की बोतल के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए एक लंबे ब्रश का उपयोग करें। यह खासकर तब जरूरी होता है जब बोतल के अंदर गंदगी जमा हो जाती है या किसी पेय पदार्थ का सेवन किया गया हो। ब्रश से साफ करने से न केवल गंदगी हटती है, बल्कि कीटाणु भी खत्म होते हैं। इसके अलावा ब्रश का उपयोग करने से बोतल की उम्र भी बढ़ती है और वह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है।

Advertisement

#3 धूप में सुखाएं साफ-सफाई के बाद पानी की बोतल को धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। धूप में सूखाने से न केवल नमी खत्म होती है, बल्कि इसमें मौजूद कीटाणु भी मर जाते हैं। इससे आपकी बोतल ताजगी भरी रहेगी और उसमें बदबू नहीं आएगी। ध्यान रखें कि बोतल को सीधे धूप में न रखें, बल्कि उसे किसी हवादार जगह पर रखें, ताकि हवा भी अंदर तक पहुंच सके। इस तरीके से आपकी पानी की बोतल लंबे समय तक साफ-सुथरी रहेगी।

Advertisement

#4 ढक्कन पर भी ध्यान दें पानी की बोतल का ढक्कन भी उतना ही अहम होता है, जितना कि उसका मुख्य हिस्सा। अक्सर लोग सिर्फ बोतल को ही साफ करते रहते हैं और ढक्कन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कीटाणु वहां भी पनप सकते हैं। इसलिए ढक्कन को भी गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर सिरका डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाएं, ताकि वह पूरी तरह से साफ और सुरक्षित हो सके।