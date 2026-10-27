रसोई के सिंक और नालियों को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
रसोई का सिंक और नाली वह स्थान है, जहां हम रोजाना कई काम करते हैं। इस वजह से इनकी सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। अगर आप रसोई के सिंक और नाली को साफ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीकों का पालन करना होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई के सिंक और नाली को साफ रख सकते हैं।
#1
रोजाना सफाई करें
रोजाना सफाई करना सबसे जरूरी है। खाना बनाने के बाद बचे हुए बर्तनों को तुरंत धो लें और सिंक में जमा होने से रोकें।
इसके अलावा रोजाना एक बार गर्म पानी डालें ताकि किसी भी तरह का जमी हुई गंदगी न हो सके। इससे नाली भी साफ रहेगी और बदबू भी नहीं आएगी।
नियमित सफाई से आपके सिंक और नाली लंबे समय तक अच्छे रहेंगे और किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।
#2
खाने का सोडा और सिरका का उपयोग करें
खाने का सोडा और सिरका मिलाकर एक बेहतरीन साफ करने वाला मिश्रण बनाया जा सकता है, जो नाली की गंदगी को दूर कर सकता है।
इसके लिए पहले सिंक में खाने का सोडा डालें, फिर ऊपर से सिरका डालें। कुछ मिनट बाद गर्म पानी डालकर अच्छे से धो लें।
यह मिश्रण न सिर्फ गंदगी हटाता है बल्कि बदबू भी दूर करता है और नाली को साफ-सुथरा बनाता है। इससे आपकी रसोई हमेशा ताजगी भरी रहेगी।
#3
बर्फ का करें इस्तेमाल
बर्फ का इस्तेमाल करके आप अपनी रसोई के सिंक और नाली को साफ कर सकते हैं। इसके लिए बर्फ के टुकड़ों को नाली में डालें और पानी चलाएं।
बर्फ ठंडक देती है, जिससे जमी हुई गंदगी टूटकर निकल जाती है। यह तरीका न केवल गंदगी हटाता है बल्कि बदबू भी दूर करता है।
इसके अलावा बर्फ ठंडक देने के कारण बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे आपकी रसोई हमेशा ताजगी भरी रहेगी।
#4
बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करें
बर्तन धोने वाले लिक्विड में मौजूद तत्व गंदगी को आसानी से तोड़ देते हैं, जिससे सफाई करना आसान हो जाता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में बर्तन धोने वाला लिक्विड गुनगुने पानी में मिलाकर सिंक और नाली पर डालें, फिर कुछ मिनट बाद गर्म पानी डालें। इससे नाली साफ हो जाएगी और बदबू भी दूर हो जाएगी।
यह तरीका न केवल प्रभावी है बल्कि आपकी रसोई को हमेशा ताजगी भरी बनाए रखने में मदद करेगा।