सूर्य नमस्कार को कार्डियो वर्कआउट रूटीन में शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगाभ्यास है, जो न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि दिल की धड़कन बढ़ाने का भी एक बेहतरीन तरीका है। यह 12 मुद्राओं का समूह है, जो पूरे शरीर को सक्रिय करता है और हृदय गति को बढ़ाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप सूर्य नमस्कार को अपने कार्डियो वर्कआउट रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इससे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
#1
धीरे-धीरे शुरू करें
अगर आप पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो इसे धीरे-धीरे शुरू करें।
शुरुआत में 5 चक्र पूरे करें और फिर धीरे-धीरे संख्या बढ़ाएं। हर मुद्रा को सही तरीके से करने का प्रयास करें ताकि शरीर को अधिक तनाव न हो और आप इसे आराम से कर सकें।
इससे न केवल आपका दिल स्वस्थ रहेगा, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूती मिलेगी और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे।
#2
सही तरीका अपनाएं
सूर्य नमस्कार करते समय सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी होता है। हर मुद्रा को सही तरीके से करने पर ध्यान दें ताकि कोई चोट न लगे।
उदाहरण के लिए ताड़ासन में हाथों को सिर के ऊपर एक साथ मिलाकर खड़े रहें, फिर झुकते हुए हाथों को जमीन पर रखें। इस दौरान पीठ को सीधा रखें और गहरी सांस लें। इससे आप अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और आपका शरीर पूरी तरह से सक्रिय रहेगा।
#3
सांसों पर ध्यान दें
सूर्य नमस्कार करते समय सांसों पर विशेष ध्यान दें। हर मुद्रा के साथ गहरी सांस लें और छोड़ें, जैसे ही आप आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ें और वापस आते समय सांस लें। इससे न केवल आपका दिल स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी।
इसके अलावा यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहेगा और आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
समय तय करें
सूर्य नमस्कार करने का एक निश्चित समय तय करें। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय शरीर ताजगी महसूस करता है और ऊर्जा से भरपूर रहता है।
अगर सुबह संभव नहीं हो तो शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन नियमितता बनाए रखना जरूरी है। इससे आपका शरीर धीरे-धीरे इस अभ्यास के लिए अभ्यस्त हो जाएगा और आप इसके सभी लाभों का आनंद ले सकेंगे।
#5
बदलाव बनाए रखें
सूर्य नमस्कार में विभिन्न मुद्राओं को शामिल करें ताकि शरीर किसी एक मुद्रा में स्थिर न रहे।
अलग-अलग मुद्राओं से मांसपेशियों पर अलग-अलग दबाव पड़ता है, जिससे वे मजबूत होती हैं और लचीली भी बनती हैं।
इसके अलावा आप कुछ दिनों बाद इसकी गति भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका दिल बेहतर तरीके से काम कर सके।
इस प्रकार सूर्य नमस्कार न केवल एक सरल अभ्यास है बल्कि यह आपके पूरे शरीर को सक्रिय भी रखता है।