सूर्य नमस्कार को कार्डियो वर्कआउट रूटीन में शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

सूर्य नमस्कार करते समय सांसों पर विशेष ध्यान दें। हर मुद्रा के साथ गहरी सांस लें और छोड़ें, जैसे ही आप आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ें और वापस आते समय सांस लें। इससे न केवल आपका दिल स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी।

इसके अलावा यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहेगा और आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।