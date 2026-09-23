त्योहारों पर ज्यादा खाने की आदत ऐसे करें दूर

त्योहारों के दौरान ज्यादा खाने की आदत से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 02:32 pm Sep 23, 202602:32 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही लोग अपने खान-पान में लापरवाह हो जाते हैं और इस कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है कि त्योहारों पर तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और ऐसे में खुद को ज्यादा खाने से रोक पाना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के दौरान ज्यादा खाने की आदत से बच सकते हैं।