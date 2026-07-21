चेहरे के साथ-साथ शरीर की त्वचा की देखभाल भी जरूरी, हर उम्र में ऐसे रखें ध्यान

40 साल की उम्र में शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो त्वचा को पोषण देते हैं। ऐसे उत्पादों को चुनें, जो त्वचा को मुलायम और चिकना बना सकते हैं।

इसके अलावा शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में 2 बार अपने पूरे शरीर को एक्सफोलिएट करें। इस उम्र में आपको एक अच्छा केमिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए।

साथ ही हर महीने फेशियल और बॉडी पॉलिश करवाना आपके लिए जरूरी है।