चेहरे के साथ-साथ शरीर की त्वचा की देखभाल भी जरूरी, हर उम्र में ऐसे रखें ध्यान
क्या है खबर?
शरीर की त्वचा की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, जितनी चेहरे की अहम है। उम्र के साथ स्किन केयर रूटीन में बदलाव जरूरी होता है। 20 साल की उम्र में त्वचा की देखभाल के तरीके अलग होते हैं, वहीं 30 साल की उम्र में अलग। आइए जानते हैं कि 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ताकि त्वचा स्वस्थ और सुंदर बनी रहे।
#1
20 साल की उम्र में अपनाएं ये तरीके
20 साल की उम्र में शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए सबसे पहले धूप से बचाव के लिए क्रीम का इस्तेमाल करें। यह सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी त्वचा को बचाने में मदद करती है।
इसके अलावा हफ्ते में एक बार त्वचा को एक्सफोलिएट करें। स्क्रब मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को ताजगी देने में मदद करता है।
इस उम्र में त्वचा को नमी देने के लिए क्रीम का इस्तेमाल भी जरूर करें।
#2
30 साल की उम्र में इन चीजों का करें इस्तेमाल
30 साल में उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने वाले उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर दें। ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने में मदद करें।
इसके अलावा शरीर की त्वचा को नमी देने के लिए हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट करें। साथ ही रोजाना सोने से पहले शरीर की त्वचा पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं।
यह त्वचा को पोषण देने में मदद करती है।
#3
40 साल की उम्र में इन चीजों को बनाएं स्किन केयर रूटीन का हिस्सा
40 साल की उम्र में शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो त्वचा को पोषण देते हैं। ऐसे उत्पादों को चुनें, जो त्वचा को मुलायम और चिकना बना सकते हैं।
इसके अलावा शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में 2 बार अपने पूरे शरीर को एक्सफोलिएट करें। इस उम्र में आपको एक अच्छा केमिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए।
साथ ही हर महीने फेशियल और बॉडी पॉलिश करवाना आपके लिए जरूरी है।
#4
50 साल की उम्र में इन चीजों का करें इस्तेमाल
50 साल की उम्र में शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो त्वचा की मजबूती में मदद कर सकते हों।
इसके लिए आप ऐसे उत्पादों का चयन कर सकते हैं, जो त्वचा की लचक में सुधार कर सकते हैं और उसे बेजान नजर आने से बचा सकते हैं।
इसके साथ ही त्वचा की बनावट में सुधार और महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति कम करने वाले उत्पादों को लगाएं।
#5
60 साल की उम्र में भी न छोड़ें त्वचा की देखभाल
60 साल की उम्र में शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करें, जो नमी देने वाले गुणों से भरपूर हों और आपकी त्वचा की मरम्मत में मदद कर सकते हों।
ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो त्वचा की लचक में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना सोने से पहले शरीर की त्वचा पर नमी देने वाली क्रीम या नारियल तेल लगाएं।
ये त्वचा को पोषण देने में मदद करते हैं।