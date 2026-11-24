सर्दियों में बालों को पोषण देने के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी है। नारियल, बादाम या जैतून का तेल आपके बालों को नमी प्रदान कर सकता है और उन्हें मजबूत बना सकता है।

रात को सोने से पहले अपने सिर पर हल्के हाथों से तेल लगाएं और सुबह गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बने रहेंगे।

नियमित रूप से तेल लगाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वे टूटते भी नहीं हैं।