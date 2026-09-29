रसोई से मक्खियों और कीड़ों को ऐसे रखें दूर

रसोई में मक्खियों और कीड़ों को आने से रोकने के लिए अपनाएं ये उपाय

लेखन अंजली 07:01 pm Sep 29, 202607:01 pm

क्या है खबर?

रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम रोजाना कई बार आते-जाते हैं। साफ-सुथरी रसोई न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि इसमें मक्खियां और कीड़े भी नहीं आते। हालांकि, कई बार सफाई के बावजूद रसोई में इनका आना एक बड़ी समस्या बन जाता है। आइए आज कुछ ऐसे उपाय जानते हैं, जिनकी मदद से रसोई को मक्खियों और कीड़ों से दूर रखा जा सकता है।