रसोई में मक्खियों और कीड़ों को आने से रोकने के लिए अपनाएं ये उपाय
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम रोजाना कई बार आते-जाते हैं। साफ-सुथरी रसोई न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि इसमें मक्खियां और कीड़े भी नहीं आते। हालांकि, कई बार सफाई के बावजूद रसोई में इनका आना एक बड़ी समस्या बन जाता है। आइए आज कुछ ऐसे उपाय जानते हैं, जिनकी मदद से रसोई को मक्खियों और कीड़ों से दूर रखा जा सकता है।
#1
नीम का तेल आएगा काम
नीम का तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो मक्खियों और कीड़ों को दूर भगाने में मदद करता है।
इसे पानी में मिलाकर रसोई के कोनों और दराजों में छिड़कें। इससे न केवल कीड़े दूर होंगे, बल्कि रसोई में ताजगी भी बनी रहेगी।
नीम का तेल स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होता है, इसलिए इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके नियमित उपयोग से रसोई साफ-सुथरी बनी रहती है।
#2
तुलसी का पत्ता करें इस्तेमाल
तुलसी का पत्ता भी मक्खियों और कीड़ों को दूर रखने में फायदेमंद होता है। इसे रसोई के अलग-अलग हिस्सों में रखें, खासकर उन जगहों पर जहां खाने-पीने की चीजें रखी जाती हैं।
तुलसी की खुशबू मक्खियों को नापसंद होती है, जिससे वे उस जगह पर नहीं आतीं।
इसके अलावा तुलसी का पत्ता स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, जिससे रसोई में ताजगी बनी रहती है और मक्खियां दूर रहती हैं।
#3
लौंग भी है असरदार
लौंग की खुशबू भी मक्खियों और कीड़ों को दूर करने में मदद करती है। इसे रसोई के कोनों, दराजों और अलमारियों में रखें। लौंग की तीखी खुशबू मक्खियों को पसंद नहीं आती, जिससे वे उस जगह पर नहीं आतीं।
इसके अलावा लौंग का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, जिससे रसोई में ताजगी बनी रहती है और मक्खियां दूर रहती हैं। नियमित उपयोग से रसोई साफ-सुथरी बनी रहती है।
#4
सफेद सिरका करेगा मदद
सफेद सिरका एक ऐसा उपाय है, जो न केवल सफाई करता है बल्कि मक्खियों और कीड़ों को भी दूर रखता है। इसे पानी में मिलाकर रसोई के फर्श पर पोछा लगाएं या दीवारों पर छिड़कें।
सफेद सिरका की तेज गंध मक्खियों को पसंद नहीं आती, जिससे वे उस जगह पर नहीं आती हैं।
इन सरल उपायों का पालन करके आप अपनी रसोई को साफ-सुथरी रख सकते हैं और मक्खियों और कीड़ों से बचा सकते हैं।