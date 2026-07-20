रात के खाने के बाद अपनाएं ये अच्छी आदतें, कोलेस्ट्रॉल का स्तर रहेगा संतुलित
क्या है खबर?
खान-पान का कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर काफी असर पड़ता है। अगर खान-पान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल की जाएंगी तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहेगा। हालांकि, रात के समय कुछ लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर प्रभावित हो सकता है। इसलिए, रात के खाने के बाद कुछ आदतें अपनाना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं।
#1
सोने से पहले थोड़ा टहलें
रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद टहलने नहीं जाना है, क्योंकि इससे पाचन पर बुरा असर पड़ता है।
बेहतर होगा कि आप खाने के कम से कम 30 मिनट बाद टहलने जाएं। इसके बाद आप टहलते हुए कुछ पढ़ सकते हैं या कोई हल्का-फुल्का काम भी कर सकते हैं।
इससे एक्सरसाइज ज्यादा प्रभावी होगी।
#2
योग और हल्की एक्सरसाइज करें
रात का खाना खाने के बाद योग और हल्की एक्सरसाइज करना भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिलाटेज आदि जैसी हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
इससे मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और शरीर का लचीलापन भी बढ़ जाएगा। साथ ही इससे शरीर की जकड़न भी दूर होने लगेगी।
#3
अच्छी तरह से नींद लें
रात का खाना खाने के बाद अच्छी तरह से नींद लेना भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकता है। अगर आप भरपूर नींद लेंगे तो इससे शरीर को आराम मिलेगा और शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करेंगे।
इसके अलावा भरपूर नींद लेने से दिमाग भी तरोताजा रहेगा। साथ ही इससे शरीर की सूजन भी कम होगी।
इसलिए, हर दिन 7 से 9 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें।
#4
खाने के तुरंत बाद न लेटे
कुछ लोगों को यह बुरी आदत होती है कि वे रात का खाना खाने के तुरंत बाद ही लेट जाते हैं। हालांकि, यह आदत आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है।
ऐसे में जरूरी है कि आप खाना खाने के लगभग आधे घंटे तक कुछ काम करें या बैठें। इसके बाद थोड़ी देर टहलें और उसके बाद ही लेटने जाएं।
इससे वजन बढ़ने का डर भी नहीं रहेगा।