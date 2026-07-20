रात के खाने के बाद अपनाएं ये अच्छी आदतें, कोलेस्ट्रॉल का स्तर रहेगा संतुलित

रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद टहलने नहीं जाना है, क्योंकि इससे पाचन पर बुरा असर पड़ता है।

बेहतर होगा कि आप खाने के कम से कम 30 मिनट बाद टहलने जाएं। इसके बाद आप टहलते हुए कुछ पढ़ सकते हैं या कोई हल्का-फुल्का काम भी कर सकते हैं।

इससे एक्सरसाइज ज्यादा प्रभावी होगी।