मानसून के दौरान घर की देखभाल के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

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फर्नीचर को रखें सुरक्षित

मानसून के दौरान फर्नीचर भी नमी और फंगस से प्रभावित हो सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए फर्नीचर को नियमित रूप से साफ करें और किसी भी तरह की दरार या छेद को तुरंत भरें। इसके अलावा फर्नीचर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर समय-समय पर पानी से बचाने वाले कवर डालें। ये कवर न केवल फर्नीचर को नमी से बचाते हैं बल्कि उन्हें धूल-मिट्टी और अन्य बाहरी तत्वों से भी सुरक्षित रखते हैं।