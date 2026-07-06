मानसून के दौरान घर की देखभाल के लिए अपनाएं ये आसान तरीके
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में घर की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस दौरान नमी और फिसलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे घर की सफाई और रखरखाव में परेशानी होती है। हालांकि, कुछ सरल उपाय अपनाकर आप अपने घर को मानसून के दौरान भी साफ-सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को मानसून के लिए तैयार कर सकते हैं।
#1
दीवारों पर लगाएं पानी से बचाने वाला पेंट
मानसून के दौरान दीवारों पर नमी और फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे घर का लुक खराब हो सकता है। इसे रोकने के लिए दीवारों पर पानी से बचाने वाला पेंट करवाएं। यह न केवल दीवारों को नुकसान से बचाता है बल्कि उन्हें साफ-सुथरा भी रखता है। इसके अलावा, नियमित रूप से दीवारों की सफाई करें और किसी भी तरह की दरार या छेद को तुरंत भरें ताकि नमी अंदर न जा सके।
#2
फर्श को रखें साफ-सुथरा
मानसून के दौरान फर्श पर फिसलन बढ़ जाती है, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है। इसे रोकने के लिए नियमित रूप से फर्श की सफाई करें और किसी भी गंदगी या कीचड़ को तुरंत साफ करें। इसके अलावा फर्श पर फिसलन रोकने वाले मैट्स का उपयोग करें ताकि फिसलन न हो। इससे घर में चलना सुरक्षित बना रहेगा।
#3
फर्नीचर को रखें सुरक्षित
मानसून के दौरान फर्नीचर भी नमी और फंगस से प्रभावित हो सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए फर्नीचर को नियमित रूप से साफ करें और किसी भी तरह की दरार या छेद को तुरंत भरें। इसके अलावा फर्नीचर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर समय-समय पर पानी से बचाने वाले कवर डालें। ये कवर न केवल फर्नीचर को नमी से बचाते हैं बल्कि उन्हें धूल-मिट्टी और अन्य बाहरी तत्वों से भी सुरक्षित रखते हैं।
#4
खिड़कियों और दरवाजों की जांच करें
खिड़कियां और दरवाजे भी मानसून के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी जांच करें कि कहीं इनमें दरारें या छेद तो नहीं हैं और अगर हों तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों पर जंग से बचाने वाला पेंट करवाएं ताकि वे जंग से बच सकें। नियमित रूप से खिड़कियों और दरवाजों की सफाई भी करें ताकि उनमें कोई गंदगी या नमी न रह सके और वे लंबे समय तक टिक सकें।