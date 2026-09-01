घर को बिजली हादसों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके
क्या है खबर?
बिजली के इस्तेमाल में लापरवाही कई बिजली हादसों का कारण बन सकती है। खासकर बच्चों को बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने के लिए कहना जरूरी है, वहीं घर के बड़े उपकरणों और बिजली के सिस्टम को सुरक्षित और सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिजली के उपकरणों का सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
पावर स्ट्रिप्स का सही उपयोग करें
पावर स्ट्रिप्स का उपयोग करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि यह किसी मान्यता प्राप्त हो।
इसके अलावा पावर स्ट्रिप्स में ब्रेकर्स और सुरक्षा जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
साथ ही अगर आप किसी कमरे में एयर कंडीशनर या हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इन उपकरणों को सीधे दीवार की सॉकेट में लगाएं। इनसे बिजली के शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होगा।
#2
बिजली के सिस्टम की करें जांच
अगर आपको लगता है कि आपके घर का बिजली का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसकी जांच जरूर करवाएं।
एक खराब बिजली का सिस्टम कई बिजली हादसों का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर 10 से 15 साल में अपने घर के बिजली के सिस्टम की जांच करवाएं।
इसके अलावा अपने घर के बिजली के सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए वोल्टेज स्थिर रखने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें।
#3
बच्चों को बिजली के उपकरणों का सही इस्तेमाल सिखाएं
बच्चों को बिजली के उपकरणों का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि किस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन चीजों को छूने से बचना चाहिए।
इसके अलावा बच्चों को बिजली के उपकरणों के खतरों के बारे में भी जागरूक करें। उन्हें बताएं कि कभी भी गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को न छुएं और किसी भी टूटे-फूटे उपकरण का इस्तेमाल न करें।
#4
बिजली के उपकरणों के तारों और प्लग्स पर दें ध्यान
अपने घर में लगे बिजली के उपकरणों के तारों और प्लग्स पर नजर रखें। अगर किसी भी उपकरण का तार या प्लग खराब लग रहा हो तो उसे तुरंत बदल दें।
इसके अलावा किसी भी उपकरण के तार को खींचकर न निकालें क्योंकि इससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। साथ ही अगर किसी उपकरण का तार दीवार की सॉकेट में ठीक से नहीं लग रहा हो तो उसे ठीक करवाएं या बदलें।