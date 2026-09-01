घर को बिजली हादसों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

अगर आपको लगता है कि आपके घर का बिजली का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसकी जांच जरूर करवाएं।

एक खराब बिजली का सिस्टम कई बिजली हादसों का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर 10 से 15 साल में अपने घर के बिजली के सिस्टम की जांच करवाएं।

इसके अलावा अपने घर के बिजली के सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए वोल्टेज स्थिर रखने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें।