किचन गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए अपनाएं ये आसान और प्रभावी तरीके

किचन गार्डन की शुरुआत सही पौधों के चयन से होती है। आपको उन पौधों का चयन करना चाहिए, जो आपके खाने में काम आ सकें और आपके इलाके की जलवायु में अच्छे से उग सकें, जैसे कि टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च आदि।

इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी अच्छी रहती हैं क्योंकि ये जल्दी उगती हैं और इनका उपयोग आप रोजाना कर सकते हैं। सही पौधों का चयन आपके किचन गार्डन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है।