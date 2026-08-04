अपने कुत्ते के घर को साफ रखने के लिए अपनाएं ये आसान और प्रभावी तरीके

घर की सफाई के बाद कीटाणु नाशक का उपयोग करना भी अहम है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कुत्ते के घर में कोई बैक्टीरिया न रहें।

बाजार में कई प्रकार के कुत्तों के लिए सुरक्षित कीटाणु नाशक उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं।

इनकी मदद से न केवल घर साफ रहेगा, बल्कि आपके पालतू जानवर को संक्रमण से भी बचाया जा सकेगा। इसलिए सफाई के बाद नियमित रूप से कीटाणु नाशक का छिड़काव जरूर करें।