नाश्ते में नाशपाती को शामिल करने के लिए अपनाएं ये स्वादिष्ट तरीके
क्या है खबर?
नाशपाती एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको नाशपाती को नाश्ते में शामिल करने के कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं, जिससे आप इसे अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं।
#1
नाशपाती का रस
नाशपाती का रस एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप अपने सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए बस एक पका हुआ नाशपाती लें और उसे धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे जूसर में डालकर उसका ताजा रस निकालें। इस पेय को बिना किसी मिठास के पिएं ताकि इसकी प्राकृतिक मिठास का आनंद ले सकें।
यह पेय आपको पूरे दिन ऊर्जा देने में मदद करेगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#2
नाशपाती का दलिया
दलिया एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप नाशपाती के साथ और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
इसके लिए एक पैन में दलिया को पानी या दूध में पकाएं, फिर उसमें कटे हुए नाशपाती के टुकड़े डालें और थोड़ी देर तक पकने दें। अंत में इसमें शहद या गुड़ मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।
यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट है बल्कि भरपेट भी है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी।
#3
नाशपाती की मिल्कशेक
मिल्कशेक एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए एक ब्लेंडर लें और उसमें एक पका हुआ नाशपाती, थोड़ा दही या दूध और बर्फ डालकर ब्लेंड करें जब तक कि यह चिकनी न हो जाएं। आप इसमें थोड़ी शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाएं।
यह मिल्कशेक न केवल पौष्टिक है बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है, जिससे आपका सुबह का नाश्ता खास बन जाएगा।
#4
नाशपाती की खीर
खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी नाशपाती की खीर चखी है?
इसके लिए चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें कटे हुए नाशपाती डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी या गुड़ मिलाकर धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाएं। ऊपर से कटे हुए बादाम या काजू डालकर सजाएं।
यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी आसान है।