फोन से ब्रेक लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, होगा फायदा
क्या है खबर?
आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करना एक आम बात है। हम दिनभर अपने मोबाइल पर होते हैं। चाहे काम हो या मनोरंजन, सब कुछ मोबाइल पर ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने में क्या फायदा हो सकता है? मोबाइल से ब्रेक लेने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि मोबाइल से ब्रेक लेकर क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
सुबह का समय मोबाइल से दूर बिताएं
सुबह का समय सबसे ताजगी भरा होता है। इस समय अगर आप अपने मोबाइल से दूर रहते हैं तो आपके दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण होती है।
सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। इसके बजाय कुछ मिनट ध्यान करें या हल्की कसरत करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।
यह आदत आपके मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी होती है।
#2
खाना खाते समय मोबाइल न देखें
खाना खाते समय मोबाइल देखना एक आम आदत बन गई है, लेकिन यह सही नहीं है। खाना खाते समय मोबाइल देखने से हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है और हम अपने खाने का सही आनंद नहीं ले पाते।
खाने के समय मोबाइल न देखने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका खाना सही तरह से पचता है बल्कि आप अपने खाने का पूरा स्वाद भी ले पाते हैं और परिवार संग समय भी बिता सकते हैं।
#3
काम करते समय मोबाइल को रखें दूर
काम करते समय मोबाइल को अपने पास रखना बहुत आम हो गया है, लेकिन इससे आपकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है। हर थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करना या सूचनाएं देखने की आदत छोड़ें।
काम करते समय मोबाइल को किसी दूर जगह रखें या चुप मोड पर रखें ताकि आपकी ध्यान केंद्रित रहे और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और काम पूरा करने में आसानी होगी।
#4
सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें
सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना हमारी नींद पर बुरा असर डालता है क्योंकि मोबाइल की नीली रोशनी हमारी आंखों को प्रभावित करती है जिससे नींद नहीं आती। सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत छोड़ें।
इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें, जिससे आपकी नींद अच्छी आएगी और सुबह ताजगी महसूस होगी। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और आप अगले दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
#5
वीकेंड पर मोबाइल से लें ब्रेक
सप्ताह के अंत पर थोड़ा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने परिवार संग समय बिता सकें और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें।
सप्ताह के अंत पर मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और बाहर जाकर प्रकृति का आनंद लें। इससे न केवल आपका तनाव कम होगा बल्कि आप खुद को ज्यादा खुश महसूस करेंगे। इस तरह मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखने से आपका जीवन संतुलित रहेगा और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।