फोन से ब्रेक लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, होगा फायदा

काम करते समय मोबाइल को अपने पास रखना बहुत आम हो गया है, लेकिन इससे आपकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है। हर थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करना या सूचनाएं देखने की आदत छोड़ें।

काम करते समय मोबाइल को किसी दूर जगह रखें या चुप मोड पर रखें ताकि आपकी ध्यान केंद्रित रहे और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और काम पूरा करने में आसानी होगी।