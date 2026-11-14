गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों के कपड़े जैसे कि टी-शर्ट, शॉर्ट्स और ड्रेस आदि अक्सर सर्दियों में अलमारी के कोनों में दबे रहते हैं। जब अगली गर्मियों में आपको ये कपड़े पहनने होते हैं तो ये या तो रंगहीन हो चुके होते हैं या फिर उनमें से अजीब सी गंध आने लगती है। ऐसा अक्सर न हो इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने गर्मियों के कपड़े आसानी से स्टोर कर सकते हैं।
#1
कपड़ों को धोकर रखें
जब भी आप गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करने वाले हों तो सबसे पहले उन्हें धोकर ही रखें। ऐसा करने से कपड़ों में मौजूद पसीने, गंदगी और तेल के दाग हट जाते हैं।
इसके अलावा इससे कपड़ों की ताजगी भी बनी रहती है। कपड़ों को धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाएं और अच्छे से सूखने दें। इससे कपड़ों में नमी नहीं रहेगी और वे कीटाणुओं से भी सुरक्षित रहेंगे।
#2
कपड़ों को प्रेस करें
गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें प्रेस करना भी जरूरी है। इससे कपड़ों की सिलवटें हट जाती हैं और वे अच्छे से स्टोर होते हैं। प्रेस करने से कपड़ों की फिटिंग भी सही रहती है, जिससे वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।
इसके अलावा प्रेस करने से कपड़ों में मौजूद नमी भी निकल जाती है, जिससे वे कीटाणुओं से सुरक्षित रहते हैं। इस तरह आपके कपड़े ठंड में भी ताजा और तैयार रहेंगे।
#3
कपड़ों को सही तरह से मोड़ें
गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करते समय उन्हें सही तरीके से मोड़ना बहुत जरूरी होता है। कपड़ों को मोड़ने से उनका आकार बरकरार रहता है और वे अलमारी में कम जगह घेरते हैं।
इसके अलावा इससे कपड़ों में सिलवटें भी नहीं आतीं। कपड़ों को मोड़ते समय ध्यान रखें कि वे एक-दूसरे पर न रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और कपड़ों में नमी न आए। इस तरह आपके कपड़े लंबे समय तक ताजे रहेंगे।
#4
कपड़ों में नमी नहीं रहे
गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करते समय यह सुनिश्चित करें कि उनमें नमी न आए। नमी से कपड़ों में फफूंदी लग सकती है या वे खराब हो सकते हैं।
इसके लिए आप कपड़ों के साथ नमी सोखने वाले पैकेट्स रख सकते हैं या फिर नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियां कपड़ों को कीटाणुओं से सुरक्षित रखने में मदद करती हैं।
इसके अलावा आप कपड़ों को सूखे स्थान पर रखें ताकि उनमें नमी न आए।
#5
कपड़ों को ढककर रखें
गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करते समय उन्हें ढककर रखना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप प्लास्टिक बैग्स या फिर कपड़ों के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे धूल-मिट्टी से सुरक्षित रहें।
इसके अलावा इससे कपड़ों में नमी भी नहीं आती और वे लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। ध्यान रखें कि कपड़ों को ढकते समय कोई भारी वस्तु न रखें ताकि उनका आकार बरकरार रहे और वे अच्छे से स्टोर हो सकें।