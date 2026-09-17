कॉफी को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, ताजा रहेगी

पिसी हुई कॉफी की बजाय बीन्स में कॉफी खरीदें और घर पर ही उसे पीसें। इससे उसकी ताजगी बनी रहती है और हर कप में बेहतरीन स्वाद मिलता है।

पिसी हुई कॉफी जल्दी खराब हो जाती है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। बीन्स में खरीदी गई कॉफी को बंद डिब्बे में रखें ताकि उसकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहे।

ऐसे आप हर कप में ताजगी का आनंद ले सकते हैं और कॉफी की गुणवत्ता भी बनी रहती है।