60 की उम्र के बाद मानसिक रूप से ऐसे रहें सक्रिय

60 साल की उम्र के बाद मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 12:00 pm Oct 28, 202612:00 pm

क्या है खबर?

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता में कमी आ सकती है। 60 साल की उम्र के बाद मानसिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सही खान-पान, नियमित कसरत और मानसिक गतिविधियों को शामिल करके हम अपने दिमाग को तेज और स्वस्थ रख सकते हैं। इस लेख में हम कुछ प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने दिमाग को सक्रिय रख सकते हैं।