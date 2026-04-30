यात्रा के दौरान गर्मी से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे ठंडे-ठंडे

गर्मी का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। अगर आप गर्मियों के दौरान यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए अतिरिक्त सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि इस मौसम में तापमान काफी बढ़ जाता है और इससे लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप यात्रा के दौरान गर्मी से सुरक्षित रह सकते हैं और ठंडक का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

#1 आरामदायक कपड़े पहनें यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े पहनना सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी और आप अधिक आराम महसूस करेंगे। सूती या हल्के कपड़े गर्मियों में यात्रा करने के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। इसके अतिरिक्त ये पसीना सोखने में भी मदद करते हैं। आप हल्के रंगों के कपड़े भी चुन सकते हैं, जो धूप को कम अवशोषित करते हैं।

#2 पानी पीते रहें यात्रा के दौरान खुद को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस या नींबू पानी भी पी सकते हैं, जो आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगे और शरीर में जरूरी तत्वों की कमी को पूरा करेंगे।

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#3 धूप से बचाव करें सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए यात्रा के दौरान धूप से बचाव करना जरूरी है। ऐसी क्रीम का चयन करें, जो सूरज की किरणों से बचाव करने में सक्षम हो। यात्रा पर निकलने से पहले और बीच-बीच में चेहरे और हाथों पर अच्छी मात्रा में क्रीम लगाएं। इसके अतिरिक्त अपने साथ एक टोपी और धूप का चश्मा रखें और उन्हें पहनें ताकि सूरज की हानिकारक किरणें आपको न लगें।

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#4 तौलिया साथ रखें यात्रा के दौरान पसीना आना सामान्य बात है, लेकिन इससे असुविधा हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने साथ एक सूती तौलिया रखें और जरूरत पड़ने पर उससे अपने चेहरे और हाथों को पोंछे। इससे न केवल आपको ताजगी का एहसास होगा बल्कि त्वचा पर चिपचिपाहट भी नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त आप तौलिया से अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ढक भी सकते हैं और गर्मी से सुरक्षित रह सकते हैं।