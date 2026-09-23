त्योहारों के दौरान सक्रिय रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और ऐसे में लोग पार्टी और बाहर घूमने का आनंद लेते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ लोग अपने फिटनेस लक्ष्यों से भटक जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के मौसम में भी सक्रिय रह सकते हैं। इन तरीकों से न सिर्फ आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि आप पूरे साल स्वस्थ भी रहेंगे।
#1
घर के कामों को बनाएं व्यायाम
त्योहारों के दौरान घर के कामों को एक्सरसाइज के रूप में अपनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे कि घर की सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बगीचे की सफाई करना आदि ये सभी काम आपकी शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इन कामों को करते समय आप अपने शरीर को हल्का-फुल्का खींच भी सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा और आप फिट भी रहेंगे।
#2
परिवार के साथ सैर पर जाएं
त्योहारों के दौरान परिवार के साथ सैर करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे न केवल आप बाहर की ताजा हवा ले सकते हैं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा।
आप किसी पार्क या बाजार में घूम सकते हैं या फिर अपने मोहल्ले में ही थोड़ी देर टहल सकते हैं। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और शरीर में सक्रियता बनी रहेगी।
इसके अलावा यह एक अच्छा सामाजिक गतिविधि भी है।
#3
खेल-कूद में भाग लें
त्योहारों के मौसम में खेल-कूद का मजा लेना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।
आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेल खेल सकते हैं। इससे न केवल आपका शरीर सक्रिय रहेगा, बल्कि आप तनाव मुक्त भी रहेंगे।
इसके अलावा आप किसी स्थानीय खेल प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं, जिससे आपकी फिटनेस बनी रहेगी और आप खुश भी रहेंगे।
#4
योग या ध्यान करें
योग और ध्यान न केवल आपके शरीर को आराम देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
त्योहारों के मौसम में जब आप व्यस्त रहते हैं तो थोड़ा समय निकालकर योग या ध्यान जरूर करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
इसके अलावा यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा। आप सुबह या शाम किसी भी समय इसे कर सकते हैं, बस इसे नियमित रूप से करें।
#5
संतुलित आहार लें
त्योहारों के दौरान लोग अक्सर बाहर के खाने का सेवन कर लेते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।
इसलिए कोशिश करें कि घर का बना खाना ही खाएं और अपने आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करें। इससे आपका पाचन सही रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
इन तरीकों को अपनाकर आप त्योहारों के मौसम में भी सक्रिय रह सकते हैं और अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं।