मौसम बदलने पर त्वचा को रूखेपन से ऐसे बचाएं

मौसम बदलने पर त्वचा को रूखेपन से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 12:14 pm Sep 17, 202612:14 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम आते ही त्वचा पर रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण त्वचा की नमी खो जाती है और वह सूखी, बेजान और खुरदरी हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को इस समस्या से बचा सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन तरीकों से आपकी त्वचा न केवल चमकदार बनेगी बल्कि स्वस्थ भी रहेगी।