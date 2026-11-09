बालकनी के पौधों को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

पौधों को पर्याप्त धूप मिलना भी जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। प्रदूषण वाले क्षेत्र में धूप अधिक होती है, इसलिए अपने पौधों को सुबह-सुबह या शाम के समय धूप में रखें जब वह हल्की हो।

इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और प्रदूषण का असर कम होगा।

इसके अलावा आप अपने पौधों को धूप से बचाने के लिए पर्दे या छायादार जाली भी लगा सकते हैं ताकि उन्हें सही मात्रा में धूप मिल सके।