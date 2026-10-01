बच्चों को सर्दियों की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए उन्हें पोषण से भरपूर खाना खिलाएं। उनकी खाने में फल, सब्जियां, दूध, दही और मेवे शामिल करें।

विटामिन-C और जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, कीवी, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

इसके अलावा दही और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार होता है।