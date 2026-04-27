बच्चों को हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में बच्चों को हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। हीट स्ट्रोक के कारण बच्चों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 घर के अंदर रखें बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें घर के अंदर ही रखें। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो उन्हें सुबह जल्दी या शाम के समय ही बाहर ले जाएं जब तापमान कम हो। इसके अलावा उन्हें ऐसी जगह पर ले जाएं जहां छांव हो और अधिक गर्मी का सामना न करना पड़े। साथ ही बच्चों को बाहर ले जाते समय ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनाएं।

#2 पानी पिलाना है जरूरी बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने का एक अहम तरीका है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। गर्मियों में प्यास बहुत जल्दी लगती है इसलिए बच्चों को समय-समय पर पानी पिलाते रहें। इसके अलावा आप उन्हें नारियल पानी, ताजे फलों का रस या छाछ भी पिला सकते हैं। इन पेय पदार्थों से न केवल वे तरोताजा रहेंगे बल्कि उनके शरीर में जरूरी लवण की कमी भी पूरी होगी, जिससे वे ताजगी महसूस करेंगे।

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#3 हल्के रंग के कपड़े पहनाएं बच्चों को बाहर ले जाते समय हल्के रंग के कपड़े पहनाएं क्योंकि ये रंग सूरज की किरणों को अधिक अवशोषित नहीं करते, जिससे बच्चे ठंडे रहते हैं। सफेद, पीला या हल्का नीला जैसे रंगों के कपड़े सबसे बेहतर होते हैं। इसके अलावा सूती कपड़े भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। कपड़ों की फिटिंग भी ढीली होनी चाहिए ताकि बच्चे आरामदायक महसूस करें।

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#4 धूप से बचाव करें अगर आपके बच्चे बाहर खेलते या घूमने जा रहे हैं तो उनकी त्वचा पर अच्छी क्वालिटी की धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं। यह सूरज की हानिकारक किरणों से उनकी त्वचा को सुरक्षित रखेगी। क्रीम को हर 2 घंटे बाद दोबारा लगाना न भूलें, खासकर जब वे पसीना बहा रहे हों या पानी में खेल रहे हों। इसके अलावा बच्चों को टोपी पहनाकर उनके चेहरे और सिर को धूप से बचाएं। इससे वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।