बड़े समारोह से पहले त्वचा को तैयार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
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बड़े समारोह जैसे शादी, जन्मदिन या अन्य खास अवसरों पर हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा सबसे चमकदार दिखे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी त्वचा को सही तरीके से तैयार करें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी त्वचा को इन समारोहों के लिए तैयार कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को निखरा हुआ और स्वस्थ बना सकते हैं।
#1
नियमित सफाई करें
त्वचा की सफाई सबसे जरूरी कदम है। रोजाना 2 बार अपने चेहरे को हल्के साबुन और पानी से धोएं।
इसके बाद एक अच्छी गुणवत्ता वाले टोनर का उपयोग करें, जो आपके रोमछिद्रों को छोटा करे और अतिरिक्त तेल को हटाए।
अगर आपकी त्वचा चिकनी है तो जेल वाले टोनर का इस्तेमाल करें, जबकि सूखी त्वचा वालों को क्रीम वाले टोनर का उपयोग करना चाहिए।
#2
मृत कोशिकाएं हटाएं
मृत कोशिकाओं को हटाने से नई कोशिकाओं का विकास होता है।
इसके लिए हफ्ते में 2 बार स्क्रब करें। हल्के हाथों से चेहरे, गर्दन और हाथों पर स्क्रब लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इससे आपकी त्वचा की गहराई से सफाई होगी और वह मुलायम बनेगी।
यह प्रक्रिया आपकी त्वचा की रंगत को निखारती है और ताजगी का अहसास कराती है। नियमित रूप से अपनाने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखेगी।
#3
त्वचा को नमी दें
त्वचा को नमी देने से वह हाइड्रेटेड रहती है। इसके लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाला मॉइस्चराइजर चुनें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो।
अगर आपकी त्वचा चिकनी है तो जेल वाले मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, जबकि सूखी त्वचा वालों को क्रीम वाले मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए।
नियमित रूप से नमी देने से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी, जिससे आप किसी भी बड़े समारोह में आकर्षक दिखेंगी।
#4
धूप से बचाव करें
धूप में निकलते समय धूप से बचाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और झुर्रियां ला सकती हैं। इसलिए रोजाना 30 SPF या उससे अधिक का उपयोग करें, चाहे मौसम कैसा भी हो।
इसे हर 2-3 घंटे बाद दोहराएं ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे। धूप से बचाव करने से आपकी त्वचा ताजगी भरी महसूस होगी और आपको किसी भी बड़े समारोह में आत्मविश्वास मिलेगा।
#5
पर्याप्त नींद और पानी
अच्छी नींद और पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही अहम है जितना कि त्वचा की देखभाल। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपकी आंखें तरोताजा दिखें।
साथ ही दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं ताकि आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहे और चमकदार दिखे।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को किसी भी बड़े समारोह के लिए तैयार कर सकते हैं और सबकी नजरों में छा जाएंगे।