त्योहारों से पहले रसोई को तैयार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही रसोई में काफी हलचल मच जाती है। इस दौरान कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मेहमानों का स्वागत भी होता है। ऐसे में रसोई को पहले से ही तैयार करना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी रसोई को त्योहारों के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
#1
रसोई की सफाई करें
त्योहारों से पहले सबसे जरूरी काम है अपनी रसोई की सफाई करना। सभी दराजों, अलमारियों और काउंटरों को अच्छे से साफ करें।
पुराने मसालों और बेकार सामान को हटा दें। बर्तनों को धोकर सुखाएं और उन्हें सही जगह पर रखें।
इसके अलावा रसोई के फर्श को भी साफ करें और उसे चमकदार बनाएं। इस तरह आपकी रसोई त्योहारों के लिए तैयार हो जाएगी और यहां काम करना आसान होगा।
#2
जरूरी उपकरणों की जांच करें
रसोई के लिए जरूरी उपकरण जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, गैस चूल्हा आदि की जांच करना भी जरूरी है। सुनिश्चित करें कि ये सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हों।
अगर किसी उपकरण में कोई खराबी हो तो उसे ठीक करवा लें या नया खरीद लें।
इसके अलावा यह भी देखें कि गैस सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है ताकि त्योहारों के दौरान कोई परेशानी न हो।
#3
सामग्री की खरीदारी कर लें
त्योहारों के लिए जरूरी सभी सामग्रियों की खरीदारी पहले से ही कर लें ताकि अंतिम समय में भागदौड़ न करनी पड़े। चावल, दाल, आटा, मसाले, सब्जियां आदि सभी चीजें एक साथ खरीद लें।
इसके अलावा मिठाइयों और स्नैक्स के लिए भी सामग्री तैयार रखें।
इस तरह आप बिना किसी तनाव के त्योहारों का आनंद ले सकेंगे और आपकी रसोई हमेशा व्यवस्थित रहेगी। इससे आपको खाना पकाने में भी आसानी होगी।
#4
मेनू प्लान करें
त्योहारों पर क्या-क्या पकाना है इसका मेनू पहले से ही बना लें। इससे आपको पता रहेगा कि कौन-कौन सी सामग्री कब उपयोग करनी है और किस दिन क्या पकाना है।
मेनू बनाने से आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे और सभी पकवान सही समय पर तैयार हो सकेंगे।
इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि किस पकवान को पहले बनाना है और किसे बाद में, जिससे रसोई में काम करना आसान हो जाएगा।
#5
मेहमानों के बैठने की व्यवस्था करें
मेहमानों के आने पर रसोई में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए इसलिए पहले से ही बैठने की व्यवस्था कर लें। टेबल और कुर्सियों को सही जगह पर रखें और उन्हें साफ-सुथरा रखें।
अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो छोटे टेबल सेट का उपयोग करें ताकि सभी मेहमान आराम से बैठ सकें और खाना खा सकें।
इस तरह आपकी रसोई त्योहारों के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।