त्योहारों से पहले रसोई को तैयार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

त्योहारों पर क्या-क्या पकाना है इसका मेनू पहले से ही बना लें। इससे आपको पता रहेगा कि कौन-कौन सी सामग्री कब उपयोग करनी है और किस दिन क्या पकाना है।

मेनू बनाने से आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे और सभी पकवान सही समय पर तैयार हो सकेंगे।

इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि किस पकवान को पहले बनाना है और किसे बाद में, जिससे रसोई में काम करना आसान हो जाएगा।