गहनों को पैक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, उलझने का नहीं रहेगा डर
क्या है खबर?
अक्सर महिलाएं अपने गहनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें डिब्बे में रखती हैं, लेकिन जब उन्हें दोबारा निकालकर पहनने की कोशिश करती हैं तो कई बार वे उलझ जाते हैं। इससे गहनों की चमक भी कम हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि गहनों को कैसे पैक किया जाए, ताकि वे उलझे नहीं? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने गहनों को आसानी से पैक कर सकते हैं।
#1
रॉड पर लटकाएं
अगर आप अपने गहनों को पैक करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे गहने उलझने की संभावना कम हो सकती है। इसके लिए आप अपने कान की बालियों को रॉड पर लटका सकते हैं।
इससे वे आसानी से निकल भी जाएंगी और उलझने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपनी चूड़ियों और कंगनों को भी रॉड पर लटका सकते हैं।
इससे उन्हें ढूंढना भी आसान होगा और वे जल्दी-जल्दी नहीं टूटेंगी।
#2
प्लास्टिक रैप भी है कारगर
अगर आपके पास बहुत सारे छोटे गहने हैं तो उन्हें पैक करने के लिए प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले सारे छोटे गहनों को एक साथ रखें, फिर प्लास्टिक रैप को उनके ऊपर रखें और उसे अच्छी तरह से लपेट दें।
इसके बाद आप उसे किसी डिब्बे या बॉक्स में रख सकते हैं। इससे वे उलझेंगे नहीं और आसानी से मिल भी जाएंगे।
इस तरीके से आप अपने गहनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
#3
बबल रैप का करें इस्तेमाल
बबल रैप का इस्तेमाल करके भी आप अपने गहनों को आसानी से पैक कर सकते हैं। इसके लिए पहले गहनों को बबल रैप पर रखें, फिर बबल रैप को उनके ऊपर रखें और उसे अच्छी तरह से लपेट दें।
इसके बाद आप उसे किसी डिब्बे या बॉक्स में रख सकते हैं। इससे वे उलझेंगे नहीं और आसानी से मिल भी जाएंगे।
इस उपाय से गहनों की सुरक्षा में और भी वृद्धि होती है।
#4
गत्ते का करें उपयोग
अगर आप अपने गहनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गत्ते का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले गत्ते पर गहनों को एक साथ रखें, फिर उस पर दूसरा गत्ता रख दें और इसी तरह सारे गहनों को पैक कर लें।
इसके बाद आप इस पैकेज को किसी डिब्बे या बॉक्स में रख सकते हैं। इससे वे उलझेंगे नहीं और आसानी से मिल भी जाएंगे।
यह एक आसान और प्रभावी तरीका है।
#5
कपड़े का टुकड़ा काम करेगा आसान
अगर आपके पास सारे गहनों के लिए अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं तो आप कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करके भी उन्हें पैक कर सकते हैं। इसके लिए पहले कपड़े के टुकड़े पर सारे गहनों को एक साथ रखें, फिर कपड़े को अच्छी तरह से लपेट दें।
इसके बाद आप उसे किसी डिब्बे या बॉक्स में रख सकते हैं। इससे वे उलझेंगे नहीं और आसानी से मिल भी जाएंगे।
यह तरीका भी गहनों की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।