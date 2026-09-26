गेराज को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बजट पर नहीं पड़ेगा असर
क्या है खबर?
अक्सर लोग गेराज को एक स्टोरेज स्पेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कारण वहां काफी सामान इकट्ठा हो जाता है और इससे जगह कम पड़ने लगती है। इससे बचने के लिए गेराज को अच्छे से व्यवस्थित करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गेराज को कम लागत में व्यवस्थित कर सकते हैं और इससे आपको अतिरिक्त जगह भी मिल सकती है।
#1
दीवारों का करें इस्तेमाल
गेराज की दीवारें अक्सर खाली रहती हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करके आप अपने गेराज को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं।
इसके लिए आप दीवारों पर लकड़ी के तख्ते लगाएं, जिनमें छोटे-बड़े सामान रखे जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप दीवारों पर हुक्स या रैक लगाकर औजार और अन्य सामान को आसानी से लटकाकर रख सकते हैं। इससे आपको गेराज में अधिक जगह मिलेगी और सामान भी आसानी से मिलेंगे।
#2
पारदर्शी डिब्बों का करें इस्तेमाल
पारदर्शी डिब्बों का इस्तेमाल करके आप अपने गेराज को न केवल व्यवस्थित कर सकते हैं, बल्कि यह देखने में भी अच्छा लगेगा।
इन डिब्बों में आप छोटे-मोटे सामान जैसे कि स्क्रू, नट-बोल्ट, टेप आदि को रख सकते हैं। पारदर्शी डिब्बों से आपको यह भी पता चलेगा कि अंदर क्या रखा हुआ है, जिससे समय बर्बाद नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त आप इन डिब्बों को तख्त पर आसानी से रख सकते हैं और गेराज की जगह भी बचती है।
#3
रोशनी का ध्यान रखें
अच्छी रोशनी गेराज को देखने में भी अच्छा बनाती है और काम करने में आसानी होती है। इसके लिए आप कम बिजली खपत वाली लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं।
इसके अलावा आप उजाले में मदद करने वाली लाइट्स भी लगा सकते हैं। अच्छी रोशनी से गेराज का माहौल भी बेहतर हो जाता है और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
#4
बहुपयोगी फर्नीचर का करें चुनाव
ऐसा फर्नीचर चुनें जो कई काम आ सके। जैसे एक टेबल जिसमें सामान रखने की जगह हो या कुर्सियां जो मोड़कर रखी जा सकें। इससे आपका गेराज साफ-सुथरा रहेगा और जगह भी बचेगी।
इसके अलावा आप ऐसे फर्नीचर का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया जा सके और जब जरूरत न हो तब उन्हें दीवार से सटाकर रखा जा सके। इससे गेराज का माहौल भी व्यवस्थित रहेगा।
#5
नियमित सफाई करें
गेराज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित सफाई जरूरी है। सप्ताह में एक बार समय निकालकर गेराज की सफाई करें और उसमें रखे सभी सामानों की जांच करें।
अगर कोई सामान उपयोगी नहीं लगता तो उसे बाहर निकाल दें या दान कर दें।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने गेराज को कम लागत में आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त जगह मिलेगी और आपका गेराज देखने में भी अच्छा लगेगा।